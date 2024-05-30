Жертва резни в Москве ранее была в коме из-за аварии

Жертвой нападения бывшего возлюбленного в Москве стала женщина-медик Вероника Буренок. 23-летняя уроженка Владивостока во второй раз попадает в чрезвычайную ситуацию – в прошлом году она вместе со своим будущим палачом попала в страшную аварию.
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