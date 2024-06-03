Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G: новая высота Любая компания, от...

Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G: новая высотаЛюбая компания, отвоевавшая долю рынка с помощью агрессивной ценовой политики и недорогих устройств, рано или поздно пытается расширить свой ассортимент на более престижные сегменты.