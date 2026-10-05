С карты Китая исчезла целая пустыня. Смотрим место, где раньше был только песок

Фото: Unsplash На севере Китая с карт практически исчезла пустыня Му-Ус, занимавшая 40 тысяч квадратных километров на плато Ордос.
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