Армия России получила свыше миллиона средств поражения- Минобороны РФ

Свыше миллиона средств поражения направлены в Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал армии Александр Санчик, 6 октября передает ТАСС.
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