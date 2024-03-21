Человек - создание странное. набитое установками и векторами. Кто что напишет на это табличке - психике человека - тому он и следует.
Ингвар Коротков: Человек - создание странное. набитое установками и векторами
Комментарии
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Ирина Литвин
Что хорошего в этой гейэвропы. Пусть придурки туда едут а нормальным людям и в России прекрасно жить
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17 час.
Н
Нина
Там нормальные люди только выставляют на продажу жилье, так и в Италии. Никто не разбежался. Потом на комунальные пахать, еще здоровье надо, чтоб работать. Поймут, но поздно. Я жила заграницей, могла бы остаться, но даже в подарок не надо, хоть бы еще и приплатили. Дороже родины нет, особенно такой, как Россия.
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17 час.
A
Andrey
Или родители мозг вымыли про ниццу-заграниццу, или среди "красоты. - озера, сосновый чистый бор" столкнулся с "Левиафаном"(типа киношного) и предпочел уехать.
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8 час.
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