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Ингвар Коротков: Человек - создание странное. набитое установками и векторами

Ингвар Коротков: Человек - создание странное. набитое установками и векторами

Человек - создание странное. набитое установками и векторами. Кто что напишет на это табличке - психике человека - тому он и следует.

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Комментарии
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Ирина Литвин
Что хорошего в этой гейэвропы. Пусть придурки туда едут а нормальным людям и в России прекрасно жить
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17 час.
Н
Нина
Там нормальные люди только выставляют на продажу жилье, так и в Италии. Никто не разбежался. Потом на комунальные пахать, еще здоровье надо, чтоб работать. Поймут, но поздно. Я жила заграницей, могла бы остаться, но даже в подарок не надо, хоть бы еще и приплатили. Дороже родины нет, особенно такой, как Россия.
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17 час.
A
Andrey
Или родители мозг вымыли про ниццу-заграниццу, или среди &quot;красоты. - озера, сосновый чистый бор&quot; столкнулся с &quot;Левиафаном&quot;(типа киношного) и предпочел уехать.
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8 час.

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