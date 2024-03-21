Ингвар Коротков: Человек - создание странное. набитое установками и векторами

Н

Нина

Там нормальные люди только выставляют на продажу жилье, так и в Италии. Никто не разбежался. Потом на комунальные пахать, еще здоровье надо, чтоб работать. Поймут, но поздно. Я жила заграницей, могла бы остаться, но даже в подарок не надо, хоть бы еще и приплатили. Дороже родины нет, особенно такой, как Россия.