Экс-глава отдела военпредства МО получил 9 лет за взятку в 6,6 млн

Бывший руководитель отдела 127 военного представительства Минобороны России получил девять лет строгого режима за взятку в 6,6 миллиона рублей, которую ему с 2015 по 2020 год передавал представитель АО «РНИИ Электронстандарт» за покровительство при контроле за изготовлением продукции по гособоронзаказу.
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