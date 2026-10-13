Экс-глава отдела военпредства МО получил 9 лет за взятку в 6,6 млн

Бывший руководитель отдела 127 военного представительства Минобороны России получил девять лет строгого режима за взятку в 6,6 миллиона рублей, которую ему с 2015 по 2020 год передавал представитель АО «РНИИ Электронстандарт» за покровительство при контроле за изготовлением продукции по гособоронзаказу.