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Орлова подарила Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

Орлова подарила Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

Певица Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тысяч рублей Бывшая участница группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила своей коллеге Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Лягушка большеротая с пустыми глазами, лучше помогла бы детям, а не сумки раздавала таким же сучкам
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14 час.

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