Орлова подарила Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

Певица Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тысяч рублей Бывшая участница группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила своей коллеге Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.
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