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В Бердянске опровергли информацию о работе ПВО

В Бердянске опровергли информацию о работе ПВО

Бердянская администрация пояснила звуки взрывов в городе плановыми учениями.Ранее ряд запорожских телеграм-каналов писал о работе систем противовоздушной обороны над Бердянском, а также сбитии ракет украинских вооруженных формирований в пригороде.

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