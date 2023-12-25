В Бердянске опровергли информацию о работе ПВО

Бердянская администрация пояснила звуки взрывов в городе плановыми учениями.Ранее ряд запорожских телеграм-каналов писал о работе систем противовоздушной обороны над Бердянском, а также сбитии ракет украинских вооруженных формирований в пригороде.
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