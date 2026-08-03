АСЗ вышел на рекордную загрузку за 25 лет, заявил Боровский

Амурский судостроительный завод в Хабаровском крае достиг рекордной загрузки за 25 лет. Генеральный директор АСЗ Михаил Боровский рассказал, что завод выпустил 57 атомных и 42 дизель-электрических подлодок.
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