Оптимист Арестович

Вчера бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович, которого смертельно обидели на родине, бесцеремонно отодвинув от корыта, выдал рецепт компромиссного, но вроде бы выгодного Киеву варианта капитуляции.
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