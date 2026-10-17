Согласно октябрьскому докладу Банка России, в Астраханской области при уверенном росте розничной торговли и жилищного строительства зафиксировано сокращение реальных заработных плат и объема платных услуг населению.
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