Стресс провоцирует неконтролируемый аппетит Современный ритм жизни, работа, дедлайны, семейные заботы, вечные «некогда и нет времени» — все это создает высокий уровень стресса, который напрямую влияет на пищевые привычки.
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