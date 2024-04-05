Чибис пришёл в себя после операции и поблагодарил всех за поддержку

Напавший на губернатора с ножом мужчина задержан.фото: t.me/andrey_chibis--> Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения с ножом тяжёлое, ему провели ряд медицинских манипуляций, сообщил 5 апреля глава областного минздрава Дмитрий Панычев.
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