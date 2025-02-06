Раненый гвардии рядовой Лаптев в одиночку уничтожил часть группы ВСУ

Министерство обороны РФ В Минобороны РФ отметили подвиг гвардии рядового Павла Лаптева. Он смог в одиночку уничтожить часть группы ВСУ и вражеский пулеметный расчет, несмотря на полученное при взрыве гранаты ранение.