Стенд Свердловской области может стать лучшим на выставке «Россия» в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января, ФедералПресс. Экспозиция Свердловской области может занять призовое место в голосовании на звание лучшего стенда, представленного на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве.
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