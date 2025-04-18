Депутат Немкин: мошенники используют Пасху для обмана пенсионеров

Злоумышленники нередко используют атмосферу Пасхи для обмана доверчивых пенсионеров, сказал в беседе с RT член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.