Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Зураба Церетели

Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
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