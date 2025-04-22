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  • Алексей Смирнов
    А вот это трезвая мысль. Несколько удивляет. что она прозвучала от члена ЕР.«Ответственность ...
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Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Зураба Церетели

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Зураба Церетели

Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

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