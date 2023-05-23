Сотрудница полиции спасла двухлетнего ребенка, который подавился леденцом

Инцидент произошел прямо в здании УМВД России в городе Екатеринбурге, когда жительница Ленинского района явилась в главное полицейское управление города, чтобы пожаловаться на шумный ремонт, проводимый соседями, который мешал дневному сну ее сына.
Инцидент произошел прямо в здании УМВД России в городе Екатеринбурге, когда жительница Ленинского района явилась в главное полицейское управление города, чтобы пожаловаться на шумный ремонт, проводимый соседями, который мешал дневному сну ее сына.
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