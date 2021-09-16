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В Иркутской области за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей, осужден местный житель.

В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

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