Внука Аллы Пугачевой заставили кричать от страха в США

Чтобы как-то разнообразить свою жизнь, молодой человек ищет острые ощущения. Фото: из открытых источников Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже год живет в США и признается, что там ему довольно скучно и не хватает острых ощущений.
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