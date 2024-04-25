США тайно отправили Украине ракетные системы большой дальности

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 1 миллиард долларов – и сообщил, что ранее в этом месяце Пентагон тайно отправил Киеву спорные ракетные системы большой дальности, способные нанести удар глубоко в тылу России.