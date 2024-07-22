Люн: Байден снялся с президентской гонки, поскольку не способен управлять США

Независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн рассказал "Известиям", что действующий президент США принял решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки, так как не способен управлять страной.
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