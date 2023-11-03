Оверчук назвал отказ Европы от топлива из РФ крупнейшей загадкой века

Global Look Press/Frank Hammerschmidt/dpa Отказ Европейского союза от поставок энергоносителей из России останется самой большой загадкой XXI века, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.
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