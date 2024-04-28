Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Патриарх Кирилл назвал «карательной мерой» Киева арест митрополита Арсения

Патриарх Кирилл назвал «карательной мерой» Киева арест митрополита Арсения

Арест наместника Святогорской лавры на Украине митрополита Арсения произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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