Патриарх Кирилл назвал «карательной мерой» Киева арест митрополита Арсения

Арест наместника Святогорской лавры на Украине митрополита Арсения произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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