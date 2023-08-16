ООН: Санкции влияют на поставки в Нигер продуктов питания

Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций сообщила о том, что введенные в отношении Нигера рестрикции, а также закрытие границ, оказывают влияние на поставки в государство жизненно важных продуктов и лекарств.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций сообщила о том, что введенные в отношении Нигера рестрикции, а также закрытие границ, оказывают влияние на поставки в государство жизненно важных продуктов и лекарств.
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