Это Redmi K70, и он будет мощнее Xiaomi 14 Pro. Старший вице-президент Xiaomi показал новый флагман Redmi

Сегодня MediaTek официально представила флагманскую однокристальную систему Dimensity 9300. На мероприятии участвовали многие топ-менеджеры от производителей смартфонов, Xiaomi представлял старший вице-президент Цзэн Сюэчжун (Zeng Xuezhong).
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