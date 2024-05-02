США сорвали встречу представителей Минфинов и Центробанков БРИКС

США сорвали встречу представителей министерств финансов и центральных банков стран БРИКС. Об этом сообщил РИА «Новости» исполнительный директор от России в Международного валютного фонда (МВФ) Алексей Можин.
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