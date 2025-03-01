Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС, угрожающего санкциями

Изучение слов спецпосланника ЕС по санкциям о намерении включить казахстанские предприятия в пакет санкций ведут в Казахстане для обеспечения защиты интересов казахстанских компаний, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, 1 марта сообщает РИА Новости.