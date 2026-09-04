Путин: число поездок по России к 2030 году должно вырасти до 140 млн в год

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Число путешествий по отечественным маршрутам нужно нарастить до 140 млн в год.
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