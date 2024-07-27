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Русская весна

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Эпичные кадры: Танк ВСУ у Константиновки сожгла маленькая птичка 242 полка (ВИДЕО)

Эпичные кадры: Танк ВСУ у Константиновки сожгла маленькая птичка 242 полка (ВИДЕО)

Эпичные кадры: Танк ВСУ у Константиновки сожгла маленькая птичка 242 полка. На Южно-Донецком направлении российские бойцы штурмуют Константиновку при поддержке ударных дронов.

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