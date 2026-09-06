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Орловские новости

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Орловцев приглашают на путешествие по языкам России

Орловцев приглашают на путешествие по языкам России

Ко Дню языков народов России сотрудники библиотеки для слепых имени Абашкина подготовили для орловцев путешествие по лингвистической карте страны.

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