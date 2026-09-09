Около 3 000 мероприятий для людей старшего возраста провели в центре «Долголетие по-нижегородски»

9 сентября 2026 года центр «Долголетие по-нижегородски» отметил четырехлетие своей работы. За прошедшие годы для жителей старшего возраста здесь провели около 3 000 мероприятий — оздоровительных, творческих, образовательных и досуговых.
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