Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй утверждает, что британцы, интересующиеся историей Второй мировой войны, ценят вклад СССР и выступают против участия страны в конфликте на Украине, несмотря на давнюю антироссийскую пропаганду.
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