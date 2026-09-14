Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй утверждает, что британцы, интересующиеся историей Второй мировой войны, ценят вклад СССР и выступают против участия страны в конфликте на Украине, несмотря на давнюю антироссийскую пропаганду.