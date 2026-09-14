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Царьград

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Гэллоуэй: Британцы помнят решающую роль СССР во Второй мировой

Гэллоуэй: Британцы помнят решающую роль СССР во Второй мировой

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй утверждает, что британцы, интересующиеся историей Второй мировой войны, ценят вклад СССР и выступают против участия страны в конфликте на Украине, несмотря на давнюю антироссийскую пропаганду.

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