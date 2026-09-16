Xiaomi представила холодильник, который сам готовит лёд за 55 минут и замораживает до -30 °C

Есть управление со смартфона и система стерилизации с эффективностью до 99,9999% Xiaomi представила в Китае новый холодильник Mijia Refrigerator Pro 439L French Automatic Ice Maker.
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