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Xiaomi представила холодильник, который сам готовит лёд за 55 минут и замораживает до -30 °C

Xiaomi представила холодильник, который сам готовит лёд за 55 минут и замораживает до -30 °C

Есть управление со смартфона и система стерилизации с эффективностью до 99,9999% Xiaomi представила в Китае новый холодильник Mijia Refrigerator Pro 439L French Automatic Ice Maker.

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