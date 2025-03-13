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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурашов одержал 8 побед в 8 матчах за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Он отбил 92,5% бросков

В матче АХЛ «Уилкс-Бэрри» обыграл «Херши» по буллитам со счетом 5:4. 20-летний вратарь отразил 31 из 35 бросков.

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