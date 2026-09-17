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Аргументы недели

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На Кубани построят завод по производству фармацевтических препаратов

На Кубани построят завод по производству фармацевтических препаратов

Партнерство расширяется   На Международной выставке «Иннопром. Индия» кубанская делегация обсудила вопросы сотрудничества с крупными производителями и поставщиками сырья и оборудования, а также провела переговоры с руководителями отраслевых ведомств штатов.

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