Полковник Басурин: Сталин создал идеальную модель патриотизма в СССР

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. При Сталине в СССР удалось объединить 15 республик в единое патриотичное целое, отметил в интервью Донецкому агентству новостей бывший официальный представитель Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
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