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Отсутствие бровей и непричесанные волосы: внешний вид Софьи Эрнст неприятно удивил поклонников

Отсутствие бровей и непричесанные волосы: внешний вид Софьи Эрнст неприятно удивил поклонников

Константин и Софья Эрнст уже десять лет вместе. Супруга генерального директора Первого канала стала образцом для подражания, и многие ее поклонники копируют ее стиль и отзываются о ней с положительной стороны.

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