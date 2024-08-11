Отсутствие бровей и непричесанные волосы: внешний вид Софьи Эрнст неприятно удивил поклонников

Константин и Софья Эрнст уже десять лет вместе. Супруга генерального директора Первого канала стала образцом для подражания, и многие ее поклонники копируют ее стиль и отзываются о ней с положительной стороны.
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