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Глушаков — о «багаже» Абаскаля в «Спартаке»: «Ему можно так говорить, где-то он прав»

Глушаков — о «багаже» Абаскаля в «Спартаке»: «Ему можно так говорить, где-то он прав»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в чем-то прав, говоря, что он и его штаб подготовили и создали команду, которая в нынешнем сезоне успешно выступает под руководством Деяна Станковича.

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