Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в чем-то прав, говоря, что он и его штаб подготовили и создали команду, которая в нынешнем сезоне успешно выступает под руководством Деяна Станковича.