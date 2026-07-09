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Федерация футбола Египта обратилась к президенту страны после поражения от Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026

Египетская футбольная ассоциация (EFA) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором выразила благодарность президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси за слова поддержки и высокую оценку выступления национальной команды после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины (2:3).

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