Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Jubar
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"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Не надо валить всех армян в одну корзину. Много нормальных армян живет в России ПОКОЛЕНИЯМИ. Вредителей из Армении, конечно, нужно ставить на место.
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3 час.
v
viach
Конечно не надо! Только 98,9%! Заодно и послать всю эту корзину в Армению повышать их трудолюбивыми руками экономику Армении.
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2 час.
J
Jubar
Не плюй в колодец. Это дорогого стоит.
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1 мин.

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