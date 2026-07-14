Как я перестала бояться дверного проема и научилась идеальному монтажу: 5 уроков, оплаченных нервами

Ремонт — это всегда марафон, где финишная прямая часто оказывается самой коварной. Мой личный опыт подсказывает, что дьявол кроется в деталях, и установка межкомнатных дверей — ярчайшее тому подтверждение.
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