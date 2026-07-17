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Татар-информ

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В Болгаре отреставрируют Никольскую церковь, Черную палату и древние мавзолеи

В Болгаре отреставрируют Никольскую церковь, Черную палату и древние мавзолеи

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение ремонтных работ на четырех объектах культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Булгарского городища.

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