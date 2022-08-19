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Суд отложил рассмотрение иска о ликвидации еврейского агентства «Сохнут»

Суд отложил рассмотрение иска о ликвидации еврейского агентства «Сохнут»

Басманный суд Москвы отложил до 19 сентября рассмотрение иска по ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России.

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