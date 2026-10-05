В Новосибирске таксист высадил девушку на проезжую часть после конфликта

В Новосибирске водитель такси после словесной перепалки высадил пассажирку на проезжую часть, в результате чего у девушки остались ссадины, а агрессора временно заблокировали в «Яндекс Go».
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