Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В Карабахе убиты российские миротворцы
Комментарии
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Виктор Онегин
Ну вы верно всё отметили. Зачем нашим миротворцам армян защищать если из бросил президент Армении да и народ,типа любимого Вигена. Вы же не Карабах с оружием защищаете, а сидите обвиняете русских что они вместо армян что то делают в Карабахе. Вам армянам сидящим за компом должно быть стыдно ,что кто то твоих братьев убивает ,а ты сидишь и на дыдю киваешь,что бы он ваших братьев защищал.
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5 час.
Ольга
В Азербайджане нужно что-нибудь подорвать, а потом извиниться и посмотреть на их наглые рожи! Царствие небесное нашим мальчикам-миротворцам, убили сволочи ангелов -хранителей!
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5 час.
Nikita Kopitov
Чего то, не помню, это ж ведь не первые погибшие миротворцы в Карабахе, за сбитый вертолёт, никто так и не понёс наказания, так же как и турки за сбитый самолёт не ответили, а безнаказанность порождает другие убийства и пакости...
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4 час.
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