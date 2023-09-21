В Карабахе убиты российские миротворцы

Виктор Онегин

Ну вы верно всё отметили. Зачем нашим миротворцам армян защищать если из бросил президент Армении да и народ,типа любимого Вигена. Вы же не Карабах с оружием защищаете, а сидите обвиняете русских что они вместо армян что то делают в Карабахе. Вам армянам сидящим за компом должно быть стыдно ,что кто то твоих братьев убивает ,а ты сидишь и на дыдю киваешь,что бы он ваших братьев защищал.