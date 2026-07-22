Shafaq News: Системы ПВО Эрбиля успешно перехватили дроны

В Эрбиле системы ПВО нейтрализовали атаку беспилотников, вызвав четыре мощных взрыва в городе. Ранее при нападении на офис Партии свободы Курдистана, действующей в Иракском Курдистане, шесть членов партии получили ранения.
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