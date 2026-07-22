Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Shafaq News: Системы ПВО Эрбиля успешно перехватили дроны

Shafaq News: Системы ПВО Эрбиля успешно перехватили дроны

В Эрбиле системы ПВО нейтрализовали атаку беспилотников, вызвав четыре мощных взрыва в городе. Ранее при нападении на офис Партии свободы Курдистана, действующей в Иракском Курдистане, шесть членов партии получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии