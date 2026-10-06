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Минфин смягчил параметры налога на сверхдоходы для горно металлургических

Минфин смягчил параметры налога на сверхдоходы для горно металлургических компаний Минфин скорректировал параметры нового налога на сверхдоходы для горно металлургического сектора, чтобы снизить влияние резких скачков цен, сообщил Антон Силуанов.

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