Минфин смягчил параметры налога на сверхдоходы для горно металлургических компаний Минфин скорректировал параметры нового налога на сверхдоходы для горно металлургического сектора, чтобы снизить влияние резких скачков цен, сообщил Антон Силуанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство РФ ...
- ВГ 500 ракет Patriot...
- Ноев ковчег в Тур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым