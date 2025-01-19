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Царьград

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"Железный купол" для США и отмена глупых распоряжений Байдена: Трамп произнёс победную речь

"Железный купол" для США и отмена глупых распоряжений Байдена: Трамп произнёс победную речь

Накануне инаугурации Дональд Трамп выступил перед сторонниками с речью.Избранный президент США выступил с победной речью накануне своей инаугурации.

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