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Не только о футболе

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Касаткина объяснила переход в Австралию, 891-й гол Овечкина, «Арминия» из 3-й лиги, «Реал» и «ПСЖ» с Сафоновым в финалах Кубков, первая победа «Металлурга» в плей-офф, Шалимов в «Факеле» и другие новости

Касаткина объяснила переход в Австралию, 891-й гол Овечкина, «Арминия» из 3-й лиги, «Реал» и «ПСЖ» с Сафоновым в финалах Кубков, первая победа «Металлурга» в плей-офф, Шалимов в «Факеле» и другие новости

1. «Реал» в 41-й раз вышел в финал Кубка Испании после безумного ответного матча с «Сосьедадом» – 4:4! И это с учетом неудачной игры Лунина и Алабы.

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КУАТ
Чем Шмурнов заслужил? Штангу назвал голом?
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